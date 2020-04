Rimini. Cala il numero dei nuovi positivi ma allo stesso tempo, purtroppo, la conta dei decessi continua ad essere stabile nel Riminese

Cala il numero dei nuovi positivi ma allo stesso tempo, purtroppo, la conta dei decessi continua ad essere stabile con altre 5 persone che hanno perso la vita. Dall’inizio sono 175 le persone decedute per l’epidemia. Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.393 a Piacenza (24 in più rispetto a ieri), 2.887 a Parma (74 in più), 4.352 a Reggio Emilia (34 in più), 3.411 a Modena (21 in più), 3.466 a Bologna (81 in più), 356 le positività registrate a Imola (1 in più), 787 a Ferrara (16 in più). In Romagna sono complessivamente 4.215 (56 in più), di cui 934 a Ravenna (8 in più), 821 a Forlì (10 in più), 614 a Cesena (10 in più), 1.846 a Rimini (28 in più).