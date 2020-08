Rimini. Calci, pugni e testate nell’autovettura della Polizia e contro gli agenti

Rimini: controlli serrati nel fine settimana scorso: la Polizia arresta un latitante e un giovane marocchino per aver aggredito un poliziotto della Questura di Rimini

La Polizia di Stato di Rimini, poco dopo la mezzanotte, ha tratto in arresto un giovane marocchino resosi responsabile del reato di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti delle Volanti nel tardo pomeriggio di ieri, si recavano presso una struttura ricettiva di Marina Centro, ove era stata segnalata una violenta lite fra tre persone di origine magrebina.

I tre individui, una volta allontanati dall’albergatore, si erano dileguati nei dintorni dell’hotel, ma venivano intercettati, riconosciuti e fermati. I tre erano tutti privi di documenti, pertanto venivano accompagnati negli Uffici della locale Questura per la loro identificazione.

Nelle fasi dell’accompagnamento, uno di loro, classe 1990, si mostrava più esagitato di tutti gli altri, assumendo un atteggiamento molesto e violento. Il ventottenne sferrava calci, pugni e testate sia nell’autovettura della Polizia, che veniva danneggiata, che contro gli agenti. A seguito di questo insano comportamento, ad uno dei poliziotti veniva procurata una ferita all’avambraccio con perdita di sangue.

Alla luce di questi fatti il cittadino marocchino veniva tratto in arresto ed indagato in stato di libertà per il danneggiamento aggravato della volante.

Sempre nella serata di ieri, durante i controlli delle Volanti, è stato rintracciato un uomo di nazionalità rumena, di 45 anni, su cui pendeva un ordine di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria di Novara che disponeva il suo arresto immediato. Accompagnato presso gli uffici della Questura per procedere all’identificazione, si appurava che lo stesso doveva espiare una condanna definitiva di 5 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione, e dopo le formalità di rito veniva associato presso la locale casa circondariale.