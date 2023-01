Rimini Calcio. Ceduto il centrocampista Steeve Mike Eyango al Giugliano Calcio

Condividi l'articolo

Il Rimini Calcio ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Steeve Mike Eyango al Giugliano Calcio. Il giocatore classe 2001, nella prima parte di stagione, ha collezionato 5 presenze con la maglia del Rimini. Il club biancorosso ha espresso il proprio augurio per il futuro del calciatore.

In risposta alla cessione di Eyango, il Rimini ha ricevuto un’offerta per il centrocampista fanese Francesco Urso. Il giocatore, classe 1994, ha già giocato in serie B per il Santarcangelo ed il Vicenza. Inoltre, il club biancorosso è interessato anche al centrocampista ghanese Moses Odjer del Foggia, già in serie B alla Salernitana e in serie C al Palermo.