Rimini. Cambiava date su timbri per fare risparmiare tasse: condannato funzionario delle Dogane

Cambiava la data sui timbri dei visti dei beni di lusso diretti in Russia facendoli risultare in partenza. Ma la merce in realtà non prendeva mai l’aereo che decollava dall’aeroporto Federico Fellini: una parte veniva rivenduta in nero in Italia e il guadagno derivava dal fatto che gli oggetti erano acquistati a un minor prezzo grazie al “Tax free”, con un rimborso dell’Iva che invece non ci sarebbe dovuto essere. Un funzionario dell’Agenzia delle Dogane è stato condannato a un anno e otto mesi (pena sospesa) per falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, dal tribunale collegiale di Rimini.