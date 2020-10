RIMINI. Cambio di programma dall’Ufficio Catechistico Diocesano: non ci sarà l’incontro di formazione con Ermes Ronchi previsto per il 26 ottobre

Era il terzo appuntamento diocesano di celebrazione e formazione per catechisti ed educatori: l’incontro in Sala Manzoni (e trasmesso in streaming) con Ermes Ronchi, previsto lunedì 26 ottobre.

L’Ufficio Catechistico Diocesano informa di un cambio di programma.

Padre Ermes Ronchi ha comunicato che per via dell’aggravarsi della situazione pandemica non sarà presente il 26 ottobre per il previsto incontro di formazione.

“Con lo stesso padre Ermes concorderemo una futura data per un prossimo appuntamento – assicura don Daniele Giunchi, responsabile dell’Ufficio Catechistico diocesano – Saltando l’incontro di lunedì 26 ottobre, vi rinnoviamo l’invito per il tradizionale, bello e importante Convegno dei Catechisti del 24 gennaio 2021”.

Presbitero e teologo italiano dell’Ordine dei Servi di Maria, padre Ermes Ronchi è autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali; collabora inoltre con diverse testate giornalistiche, tra cui Avvenire, ed è spesso ospite in trasmissioni televisive.

Dall’8 settembre 2016 vive nel convento di Santa Maria del Cengio, a Isola Vicentina (VI), piccola comunità dei Servi di Maria, che da tempo ha avviato, grazie all’apporto fondamentale di un gruppo di laici, attività che fanno crescere la spiritualità e favoriscono la riflessione su temi di attualità, tra i quali l’esigenza di diffondere nuovi stili di vita nel rispetto del Creato.

La Lettera del Vescovo (scaricabile a questo link del settimanale ilPonte: https://www.ilponte.com/il-triplice-grazie-del-vescovo-ai-suo-catechisti/) è rivolta a catechisti, catechiste ed educatori. In questa missiva, mons. Francesco esprime il suo grazie e il suo incoraggiamento ai tanti che spendono energie, passione per la formazione alla fede dei più piccoli, perché vivano con coraggio questo momento non facile, pieno di incognite, ma anche di opportunità per aprire strade nuove.

Al link: http://www.diocesi.rimini.it/vescovo/catechisti-amati-salvatimandati/ l’omelia del Vescovo in occasione della Messa con il mandato ai catechisti.