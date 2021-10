Rimini. Camion pericolosissimo e stipato all’inverosimile in A14: guidatore denunciato dalla stradale

Condividi l'articolo









I poliziotti della Sottosezione di Forlì all’altezza del casello di Rimini Nord dell’autostrada A14, hanno controllato un camion stipato all’inverosimile di infissi e altro materiale edile in pvc. La pesatura ha confermato che il veicolo viaggiava in sovraccarico di oltre 900 chili rispetto al limite consentito, con tutti i rischi che ne derivano per la sicurezza della circolazione in caso di manovre improvvise o frenate d’emergenza. Il conducente, peraltro, un 33ennne straniero, è stato denunciato per ingresso illegale nel territorio dello Stato, dove si trovava da più di due mesi. Gli accertamenti proseguiranno nei confronti della ditta che impiegava l’uomo come autista senza averlo messo in regola.