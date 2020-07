Marecchiese in tilt in direzione di Rimini a causa di un autoarticolato che rovesciato nell’affrontare una rotatoria. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 all’altezza dello stabilimento della Scm. Autista illeso ma il tir ha perso diversab enzina sull’asfalto: in corso le operazioni per la pulitura della strada.