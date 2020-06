Rimini. Camporota ha ricevuto il Generale di Brigata Davide Angrisani

Rimini, 24 giugno 2020

Nella giornata odierna il Prefetto della provincia di Rimini Alessandra Camporota ha ricevuto a Palazzo Massani, in visita di cortesia, in un clima di grande cordialità il Generale di Brigata Davide Angrisani, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

L’incontro tra il Prefetto e l’Alto Ufficiale dell’Arma, accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Giuseppe Sportelli, si è incentrato su una attenta rassegna delle principali tematiche che interessano la provincia, riconosciuto e consolidato polo di attrazione turistica, dalle prospettive di sviluppo, specie in fase post-emergenziale, fino alle peculiarità paesaggistiche, culturali ed imprenditoriali ed agli specifici profili dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso della visita, il Rappresentante del Governo, certo che il nuovo Comandante della Legione saprà essere un punto di riferimento per le Istituzioni e per l’intera collettività, ha manifestato apprezzamento per l’opera che l’Arma svolge nel territorio provinciale, attraverso la sua articolazione capillare, a tutela della comunità negli aspetti essenziali della vita quotidiana, rafforzando nei cittadini anche il senso di sicurezza e della presenza dello Stato.