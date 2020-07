Rimini. Cancellazione della manifestazione aerea delle Frecce Tricolore a Rimini

Questo il comunicato dell’Aero Club “E. Fogola” di Ancona che ha annunciato oggi al Comune di Rimini la cancellazione della manifestazione aerea delle Frecce Tricolore a Rimini.

“In considerazione del perdurare delle norme di sicurezza legate al Covid 19 – scrive il presidente dell’Aero Club di Ancona, Massimo Bugianesi, in una nota indirizzata al Sindaco di Rimini – e tenendo conto della Direttiva dell’Aeroclub d’Italia del 07/04/2020 che concede agli organizzatori dell’evento 60 giorni prima dello svolgimento dell’evento per confermare, qualora ci fossero le condizioni, o di annullare qualora, come in questo caso, le condizioni per la realizzazione della manifestazione medesima non ci fossero, l’Aero Club di Ancona si è visto obbligato, con molto rammarico, a prendere la sgradevole decisione di procedere all’annullamento della manifestazione programmata sul litorale di Rimini per la data del 23 agosto 2020”.

“Si tratta di un arrivederci condiviso – commenta il Sindaco Andrea Gnassi – ad un evento di portata mondiale che Rimini tornerà ad ospitare appena le condizioni lo renderanno possibile. Voglio ringraziare le forze armate e tutti coloro i quali si sono adoperati fino alla fine per cercare di organizzare questo straordinario evento”.