Le ultime indiscrezioni, e come tali non confermate, parlano di corsa a due nel centro destra per la poltrona a candidato a sindaco di Rimini fra Lucio Paesani e Alessandro Ravaglioli. Naturalmente al momento manca ancora la data delle prossime amministrative a causa del covide inoltre le forze politiche negano di lavorare a “nomi e cognomi” ma prima ai programmi.