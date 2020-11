Il cane si butta in mare e nuota troppo al largo senza riuscire a tornare indietro, interviene la capitaneria di porto per salvarlo. È successo nella giornata di sabato, attorno alle 12.30, quando il padrone dell’animale, una bellissima labrador, ha chiamato la sala operativa per una richiesta di soccorso. Per fortuna alla fine lo hanno recuperato stanco ma salvo e dopo averlo portato in barca lo hanno riconsegnato ai proprietari.