Rimini. Cani, trovate polpette avvelenate: si consiglia di prestare la massima attenzione

Si fanno sempre più frequenti i ritrovamenti di polpette avvelenate in luoghi pubblici, un atto penalmente perseguibile, messo in atto da persone senza cuore per sbarazzarsi di presenze non gradite. Un trappola che non lascia quasi mai scampo. Prima il serial killer dei cani a Montecerreto (San Marino), una persona che – secondo le ricostruzioni – sarebbe attivo ormai da anni con un sadismo senza uguali. Qualche giorno fa nuovo allarme prima a Santarcangelo, poi al cimitero vecchio di Riccione. Ora la minaccia si è palesata a Rimini, a Rivazzurra, in via Ghinelli, con il rilascio di altre polpette avvelenate. Si consiglia di prestare la massima attenzione.