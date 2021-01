Rimini. Canoni demaniali ribassati, batosta sui chioschi

Per il 2021, secondo il consueto adeguamento agli indici Istat stabilito dal ministero delle infrastrutture, i canoni demaniali marittimi subiranno un ribasso dell’1,85 per cento rispetto al 2020. Anche nel 2019 erano stati ribassati (meno 0,75 per cento). La media del canone 2021 richiesto ai bagnini è di 8.392 euro. La novità questa volta coinvolge i chioschi, chiamati a versare comunque un canone di 2.500 euro, indipendentemente dai metri quadrati concessi. L’anno scorso l’importo minimo in questi casi era di 362,90 euro.