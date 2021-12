Rimini capitale mondiale del motociclismo | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

È Rimini la città scelta per ospitare il prossimo anno l’Assemblea Generale della Federazione internazionale motociclistica. Contemporaneamente, e nella stessa sede, verranno consegnati i FIM Awards ai campioni del mondo di tutte le discipline legate alla Federazione Internazionale.

Rimini prenderà il testimone da Montecarlo, e la scelta è avvenuta tra cinque città, su scala mondiale, che nei mesi scorsi avevano avanzato la richiesta di ospitare il più importante evento congressistico mondiale legato al motociclismo.

Un evento che porterà al Palacongressi di Rimini e in città per una settimana tra novembre e dicembre 2022, 115 Federazioni Nazionali di Motociclismo e 800 delegati da tutto il mondo.

Un risultato prestigioso sia in termini di posizionamento per Rimini e l’Emilia-Romagna ma anche un valore aggiunto in termini turistici.

La scelta del board di FIM guidato dal Presidente Jorge Viegas, premia un lavoro di squadra che ha visto in prima linea fin da subito la Regione Emilia-Romagna e il presidente Stefano Bonaccini, che ha affiancato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad nel presentare al presidente Viegas le potenzialità che questo territorio che esprime da sempre, con la sua storia, la sua passione legata alle due ruote e la qualità delle proprie strutture congressuali e alberghiere.

Un retaggio e una vocazione che oggi sono diventati anche un prodotto turistico, “Romagna Motorcycle” pensato per i centauri che possono scoprire il territorio romagnolo attraverso le sue strade più belle e i suoi luoghi più ricchi di fascino (https://visitromagna.it/motorcycle).

