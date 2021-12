Rimini. Carabiniere deve rispondere di stalking contro la ex e frode processuale

Condividi l'articolo

Carabiniere 52enne (da tempo trasferito in altra sede) è chiamato a rispondere delle accuse di stalking ed estorsione nei confronti dell’ex amante e di frode processuale, in un secondo procedimento, costola penale della causa civile intentata sempre dalla donna, per rientrare in possesso dei 45.000 mila euro imprestati al militare durante la loro relazione.