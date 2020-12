Rimini. Carabiniere libero dal servizio blocca un ladro che stava rubando la propria autovettura

Ieri nel tardo pomeriggio un carabiniere di stanza alla compagnia di Riccione e libero del servizio, nel riprendere la propria autovettura parcheggiata in via Losanna, al termine di una breve commissione in zona, si accorgeva che nella propria Fiat Cubo vi era un malafattore nel suo interno che ranicchiato stava armeggiando sotto al volante. Il malfattore alla vista del proprietario si dava alla fuga a piedi, ma il militare dopo averlo rincoro per oltre 400 metri lo raggiungeva e lo bloccava. Si tratta di un giovane 18/enne, originario dell’Ucraina, da alcuni anni residente a Rimini. Per lui è scattata la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria, a cura dei Carabinieri della Stazione di Riccione, per tentato furto aggravato poiché il malfattore era penetrato forzando la portiera del mezzo.

I Carabinieri di Rimini, con il supporto di Squadre di Intervento Operativo giunte dal 5° Reggimento Emilia Romagna di Bologna e che permarranno in questo territorio per il periodo delle festività , continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando ed intensificando periodicamente servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.