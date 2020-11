Rimini. Carabinieri in vetrina in occasione della Festa delle Forze Armate.

Anche quest’anno i Carabinieri di Rimini, nell’ambito delle iniziative riguardanti la ricorrenza del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – con una iniziativa improntata a sottolineare l’importanza di una sempre più proficua vicinanza tra Istituzioni e Cittadino, soprattutto in questo particolare contesto storico caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria, da sabato mattina e per tutto il weekend, fino al 4 novembre p.v., infatti, sarà possibile per i cittadini visionare una vetrina espositiva, gentilmente messa a disposizione dalla boutique “Jack & Jones”, situato all’interno del centro commerciale “Le Befane” sita in via Caduti di Nassiriya. Quest’anno la scelta è ricaduta sull’uniforme da cerimonia da Ufficiale ed una Grande Uniforme Speciale da Carabiniere. Sebbene la ricorrenza del 4 Novembre sarà festeggiata nel centro storico in una breve e ridotta cerimonia in linea con le recenti direttive per la nota esigenza epidemiologica, l’iniziativa ha il compito di simboleggiare la prossimità del Carabiniere alla cittadinanza quale simbolo di riferimento per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.