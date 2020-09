Rimini. Cardiologia e disagi, Ausl corre ai ripari

Cardiologia, Ausl corre ai ripari: “Sul territorio provinciale di Rimini si scontano al momento vari problemi sulla branca cardiologica, legati al recupero delle prestazioni rimaste in sospeso nel periodo del lockdown per il covid e contestualmente alla carenza, aggravata da alcune dimissioni, di cardiologi specialisti”, si legge nella nota Ausl. L’Azienda si è subito attivata per cercare altri professionisti a rinforzo, “operazione come noto tutt’altro che facile per la carenza di medici sul mercato del lavoro, ma che ha portato all’individuazione di uno specialista cardiologo che entrerà in servizio di qui a breve”. Inoltre, nell’ambito dell’Azienda, si sta lavorando a meccanismi finalizzati ad inviare medici di altri territori ‘in rinforzo’ ai colleghi degli ambiti territoriali in cui possano presentarsi particolari difficoltà. “La Direzione si è però attivata anche per aumentare le prestazioni acquisite da privati, e anche in questo ambito si attendono in tempi rapidi alcune nuove prestazioni che potranno essere rese disponibili per limitare le attese, che erano accentuate dal fatto di non aver ancora spendibili le disponibilità dei privati da inizio 2020. In ogni caso quando per un utente si prefigurano tempi d’attesa lunghi, l’operatore solitamente richiede il suo nominativo al fine di contattarlo qualora si liberino prestazioni compatibili in virtù delle disdette di altri utenti”. Più in generale la direzione “sta affrontando a tutto tondo il tema della specialistica ambulatoriale, mettendo in campo nel risorse necessarie, tanto che si stanno recuperando le prestazioni sospese nel lockdown (a Rimini su circa 120mila ne sono state ricollocate l’83 per cento) e che su molte branche specialistiche i tempi d’attesa sono notevolmente migliorati”.