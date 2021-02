COMUNICATO STAMPA

INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DAL MOVIMENTO 5 STELLE RIMINI

Caregiver-Alzheimer, come aiutare chi aiuta?

RIMINI, lunedì 22 febbraio – venerdì 26 gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, un incontro

pubblico “Caregiver-Alzheimer, come aiutare chi aiuta?”.

Il MoVimento 5 Stelle Rimini, in collaborazione con il senatore Croatti e la deputata Sarti, organizza

un incontro pubblico per discutere ed informare riguardo un tema che tocca moltissime persone nella

nostra società. Scopo del convegno è quello di affrontare il tema delle demenze, sottolineando come in

una società che “invecchia”, queste siano diventate una priorità globale.

Il morbo di Alzheimer è una malattia che provoca un lento declino della memoria, diminuendo anche

la capacità di pensare e del ragionamento. La perdita di memoria interviene nella vita quotidiana

disorientando le persone e poco alla volta sconvolgendone il quotidiano.

Proveremo a raccontare insieme cosa esiste e cosa ancora manca, per riuscire ad aiutare chi aiuta, la

questione dei familiari caregiver, chiamati spesso seconde vittime della malattia. Focalizzeremo

l’attenzione sull’inclusione sociale del malato di Alzheimer che, se anche non ricorda, è una persone

comunque capace di emozionarsi;

A tal fine, risulta fondamentale parlare del ruolo delle associazioni che sostengono le famiglie dei

malati, spesso interlocutori, portavoce o comunque facilitatori dei malati e dei loro familiari presso le

Istituzioni pubbliche e private.

I parlamentari impegnati su questo tema incontreranno e si confronteranno con gli interlocutori e le

associazioni del nostro territorio per approfondire la situazione nella nostra provincia, anche alla luce

delle criticità domestiche generate dal lockdown.

L’evento su piattaforma zoom sarà in diretta streaming sul canale del Movimento 5 stelle di Rimini

https://www.facebook.com/rimini5stelle

Durante l’evento sarà possibile inviare domande ai relatori al numero di telefono: 334 300 3670

INTERVERRANNO:

– Barbara Guidolin, senatrice della Repubblica Italiana, Membro 11° commissione Lavoro pubblico

e privato, previdenza sociale.

– Gloria Lisi, vicesindaca con deleghe: sociale, sanità, organizzazione e personale, politiche di genere

e della casa, politiche per la pace e cooperazione Internazionale di Rimini.

– Mario Possenti, segretario generale della Federazione Alzheimer Italia.

– Giorgio Romersa, Presidente dell’Associazione Alzheimer Rimini.

– Manuela Graziani, Responsabile dei Settore Servizi Assistenziali. Azienda di Servizi alla Persona

(ASP) “Casa Valloni”.

– Stefano De Carolis, Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Anziani e Disabili fisici e sensoriali

dell’Azienda U.S.L. di Rimini, Responsabile Aziendale del Progetto Demenze per il territorio della

Provincia di Rimini.

– Daniele Cerri, assessore di Cattolica deleghe: servizi sociali, servizi socio-sanitari e politiche per la

terza età.

– Shelina Marsetti, Consigliere Comunale Montescudo Monte Colombo.

