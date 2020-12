Rimini. Carlo Biagetti il primo vaccinato contro il Covid a Rimini

I primi a ricevere il farmaco Pfizer-Biontech sono stati in settanta a Rimini dei 225 operatori scelti fra quelli che lavorano nel territorio dell’Ausl Romagna. È l’infettivologo 44enne.

Così il sindaco Gnassi: “S’lè nota us farà dè. Non è ancor giorno, ma c’è un primo grande, solido raggio di luce vera dopo mesi di lotta e buio.

Sembrava impossibile a marzo, aprile, maggio scorsi pensare ad un vaccino già entro l’anno. Invece oggi i primi vaccinati: i nostri medici e operatori sanitari, coloro che sono al fronte da mesi e che vi torneranno per curarci, vaccinati. Si è cominciato con Carlo Biagetti, responsabile delle malattie infettive dell’Infermi; Giancarlo Piovaccari direttore della cardiologia dell’Infermi, Corrado Paolizzi, medico di famiglia. E poi altri 70 operatori sanitari del riminese.

Oggi è la dimostrazione che ricerca, scienza e comunità tutta insieme possono farcela.

Oggi inizia il tempo della speranza e del futuro. Per darceli però credo utili sempre dirci parole di verità. Oggi è anche il tempo della lucidità, del rigore, delle responsabilità. Nell’organizzare la campagna di vaccinazione che dovrà essere capillare ed efficiente. Nel rispetto delle regole e dei comportamenti individuali, perché il virus ancora c’è. Nella responsabilità di ognuno di far la propria parte vaccinandosi. La scienza ci offre l’opportunità di costruire un nuovo futuro, di far ripartire economia e lavoro. Sta ad ognuno di noi non sprecarla. Io stesso, io non appena sarà il mio turno nei tempi dovuti, mi sottoporrò al vaccino. Perché dal vaccino di ognuno dipende la salute di tutti.