Per la prima volta, il bonus statale viene esteso all’edilizia residenziale pubblica. Anche le “case popolari” dunque possono puntare al Bonus edilizia. Così dal sopralluogo in corso in questi giorni che su scala provinciale emerge che ben 202 edifici possono puntare al rimborso del 110 per cento. Solo a Rimini si tratta di 466 appartamenti.