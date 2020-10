Ci sono altre 37 persone che sono risultate positive al Covid: lo segnala la Regione Emilia Romagna nel bollettino inviato ieri. Sul fronte scolastico, risulta un caso di positività in un asilo di Rimini, dove non è però scattata alcuna quarantena, e in una elementare di Bellaria: anche qui non è scattata alcuna quarantena. Per gli allievi delle classi coinvolte sono scattati i tamponi, che hanno coinvolto anche il personale scolastico.