Rimini. Casi totali, attivi, nuovi casi e decessi di ogni Comune della Provincia riminese

Condividi l'articolo









Nella settimana tra il 19 e il 25 luglio nel territorio dell’Ausl Romagna si sono registrate 904 positività su un totale di 20.623 tamponi, con un tasso di positività del 4,4%. Si registra una significativa ripresa dei nuovi casi in termini assoluti (+526) con un incremento rispetto al numero di tamponi eseguiti (+2,4%). Nella settimana precedente si erano registrate 378 positività su un totale di 18.931 tamponi (il 2%). Per quanto riguarda i ricoveri si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che conferma il territorio romagnolo nel livello verde. Per quanto riguarda la Provincia di Rimini, raddoppiano i nuovi contagi (da 234 a 503) e i casi attivi (da 332 a 773). I comuni senza casi attivi scendono da 6 a 5.