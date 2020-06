Rimini. CASO DIAMANTI: IL TRIBUNALE DI MILANO RESTITUISCE LE PIETRE AGLI ASSOCIATI DI LEGA CONSUMATORI RIMINI

CASO DIAMANTI: IL TRIBUNALE DI MILANO RESTITUISCE LE PIETRE

AGLI ASSOCIATI DI LEGA CONSUMATORI RIMINI

(Rimini, 8 giugno 2020) – Dopo la sentenza del 10 gennaio 2019 emessa dal Tribunale di Milano sez. Fallimentare, che dichiarava il fallimento della società brocker di pietre preziose Intermarket Diamond Business SpA. (che utilizzava gli istituti bancari per “piazzare” i diamanti sul mercato come beni rifugio), numerosi cittadini, anche riminesi, rimanevano senza le pietre, ancorché acquistate per un valore “gonfiato” rispetto al valore effettivo della pietra.

Infatti, per chi aveva lasciato in deposito i diamanti presso la IDB, con la citata dichiarazione di fallimento si era prospettato l’ennesima beffa di non poter avere neppure in mano le pietre pagate profumatamente, perché congelate nei caveaux.

Molti degli sfortunati acquirenti si rivolgevano alla Lega Consumatori di Rimini, che per il tramite degli avvocati Emanuele Magnani e Chiara Semprini, otteneva la dichiarazione di restituzione delle pietre ai legittimi proprietari, da parte del giudice delegato del Tribunale di Milano, Alida Paluchowski.

Oggi, la curatela fallimentare nominata ha dichiarato ufficialmente ai legali che a partire da questa settimana è ripresa l’attività di preparazione dei plichi contenenti i diamanti da consegnare alle Banche affinché le stesse possano procedere alla materiale restituzione degli stessi ai titolari.

“Finalmente, almeno le pietre tornano a casa dopo una ingiusta giacenza. Vanno comunque avanti le richieste risarcitorie per il differenziale fra il valore pagato e quello reale delle pietre al momento dell’acquisto”, afferma l’avv. Magnani.

Per info chiamare Lega Consumatori di Rimini allo 0541/784193 o scrivere a info@legaconsumatoririmini.it