RIMINI. Castel Sismondo colorato di giallo per Patrick Zaki

“È passato un anno dall’arresto immotivato di Patrick Zaki, un’incarcerazione arbitraria contro cui molte istituzioni italiane stanno protestando. Il Comune di Rimini ha deciso di aderire all’appello di Amnesty International illuminando di giallo Castel Sismondo lunedì 8 febbraio per richiederne l’immediata scarcerazione. In un incontro informale si sono raccolte le testimonianze di alcune delle associazioni che più si sono esposte, Amnesty International, Arcigay, InOltre alternativa progressista, Station To Station e Legambiente, che assieme alla Presidente del Consiglio Comunale Sara Donati hanno voluto celebrare questo momento. È un’iniziativa che segue l’affissione del ritratto lo scorso dicembre all’entrata del Consiglio Comunale della città di Rimini, ritratto realizzato da Francesca Grosso e donato da InOltre alternativa progressista, grazie all’accoglimento della Presidente del Consiglio Comunale. Dichiara Sara Donati – Manteniamo alta l’attenzione sui diritti umani, non ci dimenticheremo di Patrick. ”

In foto i rappresentanti delle associazioni promotrici: – Patricia Basili (Amnesty) – Susanna Rastelli (Amnesty) – Liana Bucci (Amnesty) – Rosella De Troia (Station To Station) – Luana Antolini (Legambiente) – Giovanni Cesari (Legambiente) – Giacomo Gnoli (Legambiente) – Alessandro Romano (Inoltre – alternativa progressista) – Marco Tonti (Arcigay)