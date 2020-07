Furto al deposito degli autobus di Start Romagna in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini. Un soggetto è riuscito a salire su un autobus e ha forzato una biglietteria automatica per impossessarsi dell’incasso. Notato dalla vigilanza sono stati allertati i militari dell’Arma che lo hanno acciuffato con le mani nella marmellata ovvero col bottino in mano. E’ finito così in arresto un 32enne di Cattolica già condannato per direttissima a 8 mesi (pena sospesa) e a pagare una multa di 300 euro.