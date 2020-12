Ieri i Carabinieri della Stazione di Miramare hanno catturato un 30enne originario della Costa d’Avorio ma residente, solo sulla carta, a Parma E’ infatti stato ricoosciuto come l’autore di una rapina ai danni di un discount market, in viale Regina Margherita, avvenuta la scorsa estate quando il malvivente aveva aggredito il titolare per rubargli il portafoglio con dentro 200 euro. L’aggressione era costata al commerciante 7 di prognosi.