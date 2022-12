Rimini. Cede ascensore e precipita per cinque piani: ricoverato al Bufalini

Condividi l'articolo

Operaio 45enne di una ditta specializzata è finito al Bufalini dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in un cantiere a Rimini, dove erano in corso dei lavori di realizzazione di un ascensore. L’uomo pare lavorasse all’interno della tromba dove doveva essere installata la cabina quando, all’improvviso, ci sarebbe stato il cedimento della piattaforma facendolo precipitare per 5 piani fermandosi nel pozzetto sotterraneo. Sul posto oltre al 118 la polizia di Stato per i rilievi. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.