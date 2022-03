Rimini. Cena provinciale di Fratelli d’Italia

Condividi l'articolo

“Ieri, 28 febbraio 2022, al ristorante Tanimodi di Riccione, si è tenuta la cena provinciale di Fratelli d’Italia, di fronte a circa un centinaio di tesserati del partito.

Per l’occasione, presenti alla serata oltre ai dirigenti locali, sindaci e consiglieri comunali dei vari territori della provincia, i big Nazionali e Regionali del movimento, a partire dall’on. Galeazzo Bignami, il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo e il portavoce nazionale di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di FDI) Stefano Cavedagna.

Nella sala si respirava un grandissimo entusiasmo e continui applausi. Uno dopo l’altro i dirigenti del partito sono intervenuti parlando di temi locali, regionali e nazionali, approfondendo argomenti come la direttiva bolkestein (sul quale il partito è pronto alle barricate in parlamento), la sanità regionale e locale (per la quale si rileva un grande disinvestimento a bilancio negli ultimi 10 anni in E.R., con i tanti problemi emersi durante la pandemia), lo IUS SOLI e il DDL ZAN (che in un momento di crisi come quello attuale, per il Partito Democratico ed suo Segretario Letta, sembrano essere le uniche priorità di cui discutere), il Reddito di Cittadinanza (uno strumento che ha “infettato” il mondo del lavoro, producendo illeciti e

disincentivando i giovani a darsi da fare).

Si è ovviamente anche parlato delle prossime elezioni amministrative a Riccione .

Il coordinatore Regionale Barcaiuolo ha ribadito in sala, con una dichiarazione che lascia poco spazio a fraintendimenti: “…Fratelli d’Italia sarà più che protagonista della futura giunta di Governo, oltre che 1° partito della coalizione di centro destra. I tempi sono oramai maturi, ed è ora di definire il nome del candidato Sindaco, la squadra ed il programma di interventi che i riccionesi si aspettano e meritano per la loro città.

La sinistra, grazie a Fratelli d’Italia, non tornerà a governare Riccione, se ne faccia una ragione”.