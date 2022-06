Rimini. Centinaia di ragazzini al festino abusivo: blitz della polizia

Sanzionata dagli agenti in servizio in abiti civili del Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Rimini un’attività di ballo abusiva in un chiosco di spiaggia a Marina Centro.

Il servizio era stato programmato già nel pomeriggio in quanto partito da alcune attività di indagine per una festa annunciata in spiaggia, ampiamente diffusa anche sui social media. Il locale era autorizzato esclusivamente per la somministrazione di bevande e non come locale da ballo, attività peraltro vietata anche dal piano dell’arenile. Da li l’intervento in borghese del Nucleo di Polizia Amministrativa, iniziato già alle ore 21 quando la musica era già attiva e le persone stavano arrivando, poco dopo l’attività si era trasformata in un vero e proprio locale da ballo sulla spiaggia.

Da lì l’intervento degli agenti in abiti civili. Identificato il titolare, residente a Rimini sono scattate alcune sanzioni che comprendono diversi tipi di violazioni: dal divieto di ballo, previsto dal piano dell’arenile, alle norme del Testo unico di Pubblica Sicurezza che impongono una sanzione fino a 1500 euro, oltre a quelle di 1000 euro, per la musica e di 300 euro per altre irregolarità legate agli aspetti amministrativi della gestione del locale, autorizzato alla sola somministrazione di alimenti e bevande. Le violazioni comprendono anche ulteriori accertamenti, tuttora in corso, in quanto l’attività di ballo è stata fatta in totale assenza di autorizzazioni e delle regole di sicurezza.