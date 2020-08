Rimini. Centrale eolica, il Comune di Rimini invia al Ministero nuove richieste

Il Comune di Rimini, in qualità di ente direttamente interessato dalle opere in questione, sia per la richiesta relativa allo specchio acqueo prospiciente il proprio territorio, sia per la collocazione delle opere connesse da realizzare a terra, chiede dunque ulteriori chiarimenti, su diversi settori di competenza.

In sintesi ecco le principali richieste di integrazione:

1) ASPETTI LEGATI AL TURISMO, AL DEMANIO MARITTIMO E ALLA PESCA. Fornire una relazione da cui risulti l’analisi del rapporto costi–benefici , e che contenga valutazioni ed eventuali studi riguardanti l’impatto diretto e indiretto dell’intervento su un’economia turistico-balneare quale quella riminese, nonché sulle attività della pesca e sul diporto nautico.