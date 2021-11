Rimini. Centrata in pieno da auto sulle strisce ma l’assicurazione non paga. Odissea giudiziaria per signora riminese

Condividi l'articolo









Il giudice di pace sbaglia a leggere il verbale e la vittima dell’incidente è costretta ad attendere cinque anni e un secondo pronunciamento della giustizia, per vedersi riconosciuto il risarcimento pieno. Protagonista un’anziana ciclista riminese che nel 19 gennaio del 2016 mentre attraversa sulle strisce pedonali spingendo la bicicletta a mano, è centrata in pieno da un’auto: finirà in ospedale in ambulanza con diverse ferite e fratture. Fatto sta che nonostante l’evidenza l’assicurazione dell’investitore rifiuta di risarcire il danno: sostiene infatti il concorso di colpa della signora nell’incidente. A decidere su chi ha ragione dunque sarà un giudice di pace che da tempo ha lasciato Rimini. Quest’ultimo ha fatto un errore non proprio di poco conto; ha attribuito alla ciclista dichiarazioni invece rese dall’automobilista che si era fermato per farla passare. Una inversione che avrebbe portato a contraddizioni poi emerse in sentenza. Scontato così il ricorso in appello, vinto poi in settimana. Finalmente la signora, dopo quasi sei anni dall’incidente, potrà avere i soldi che le spettano, con buona pace dell’ufficio legale dell’assicurazione.