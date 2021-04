RIMINI. Centro per le famiglie: giovedi? 15 aprile il confronto su “I nuovi conflitti degli adolescenti”

“I nuovi conflitti degli adolescenti” è il titolo del prossimo incontro, in programma giovedì 15 aprile alle ore 20.45, con la partecipazione di Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza dell’Istituto Minotauro.

L’incontro è dedicato alla fase di passaggio dall’infanzia all’adolescenza e sulla crisi generata dall’ambivalenza tipica di questa fase: la tendenza all’indipendenza e la difficoltà ad allontanarsi dal mondo sicuro dell’infanzia, che spesso si manifesta attraverso l’entrare in conflitto con il mondo degli adulti. Può accadere che gli adolescenti di oggi non abbiano più solo paura di cambiare, ma anche paura di non essere all’altezza, specie agli occhi di genitori e coetanei, dei modelli di perfezione propagati dal mondo in cui sono immersi. Quale è il ruolo del genitore affinché i ragazzi possano sentirsi compresi anche nei loro possibili vissuti di inadeguatezza?

L’incontro si svolgerà in modalità videoconferenza. Per partecipare attraverso la piattaforma Cisco Webex è sufficiente scaricare l’app gratuita da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone o tablet). Il link: https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m418db815e2241f9b5e4a98b66879322c

Informazioni: tel. 0541 793860, email centrofamiglie@comune.rimini.it

facebook.com/centrofamiglierimini