RIMINI. Centro per le Famiglie – Giovedì 15 Aprile ore 20:45 con “I nuovi conflitti degli adolescenti”

Continua il ciclo di appuntamenti organizzati dal Centro per le famiglie dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

In quest’occasione l’appuntamento sarà Giovedì 15 Aprile 2021, come di consueto ore 20.45, con “ I NUOVI CONFLITTI DEGLI ADOLESCENTI”.

Per comprendere meglio il modo di entrare in conflitto dei ragazzi di oggi con parametri e valori familiari, parleremo con Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza dell’Istituto Minotauro.

L’adolescente è come un acrobata che lascia il trapezio per fare un salto verso uno nuovo: tale salto avviene in sicurezza se la rete relazionale – famiglia e amici – lo sostiene, ma anche se la rete di pensieri ed emozioni é pronta ad elaborare questa fase di passaggio. Ci confronteremo insieme sulla crisi generata dall’ambivalenza tipica di questa fase: la tendenza all’indipendenza e la difficoltà ad allontanarsi dal mondo sicuro dell’infanzia.

La nostra società narcisistica contemporanea infatti, talvolta perde di vista l’importanza dei bisogni affettivi ed evolutivi fondamentali, autentici e specifici della fase di crescita. Può accadere quindi che gli adolescenti di oggi non abbiano più solo paura di cambiare, ma anche paura di non essere all’altezza – specie agli occhi di genitori e coetanei – dei modelli di perfezione propagati dal mondo in cui sono immersi.

Quale può essere il ruolo del genitore affinché i ragazzi possano sentirsi compresi anche in questo senso di inadeguatezza?

L’incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, LINK DI ACCESSO ALL’INCONTRO su Cisco Webex, é sufficiente scaricare l’app gratuita da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone o tablet):

https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m418db815e2241f9b5e4a98b66879322c

Vi aspettiamo!