Rimini. Centro per le famiglie – martedì 20 aprile una serata sull’adolescenza dal titolo “Il fascino del proibito”

MARTEDI’ 20 APRILE ORE 20.45

“IL FASCINO DEL PROIBITO”

Una serata dedicata al tema delle trasgressioni in adolescenza, condotta dal Dott. Edoardo Polidori, direttore del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Forlì, coordinatore del Gruppo Dipendenze Patologiche di Area Vasta Romagna.

Alla ricerca di se stessi, esseri in divenire… I ragazzi in adolescenza sperimentano con maggiore consapevolezza, rispetto alle fasi precedenti, la propria immaturità. Sentirsi indefiniti non è una condizione facile da tollerare. Lo spirito dell’adolescente è affamato di scoperte, di stati estremi dell’essere, siano essi emotivi, corporei o immaginativi. Non sempre i ragazzi possono soddisfare il bisogno dell’adulto che lo vorrebbe disciplinato, educato, rispettoso, “formato” e con le idee già chiare sul chi, cosa e come sarà da grande. Per divenire l’adolescente ha bisogno di trasgredire. Ecco allora che la sperimentazione può rispondere al bisogno, tipicamente adolescenziale di autoaffermazione ed espressione di sé, come anche assumere la funzione di comunicare la sofferenza o il senso di disorientamento.

Durante questo incontro verrà affrontato anche il tema delle sostanze e si cercherà insieme ai partecipanti di scoprire come esse agiscono e che cosa provocano nei ragazzi, in modo da fornire ai genitori gli strumenti necessari per potersi relazionare in maniera funzionale con i propri figli rispetto ad un campo tanto delicato, così da favorire il mantenimento di una comunicazione e di un dialogo il più possibile aperti su queste tematiche.

L’appuntamento è gratuito e verrà organizzato in modalità videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex.

Da pc, smatphone o tablet verrà richiesto di scaricare l’app gratuita. Per partecipare all’ incontro basterà cliccare sul link di accesso:

https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m9992fbeca0ba1cb6deffecd8da16fb8a

che troverete disponibile anche sulla pagina facebook centrofamiglierimini.

Una grande novità:

a seguito di questa serata, partirà un percorso di due incontri rivolti ai genitori per approfondire le tematiche legate ai social e ai videogames.

All’interno di un piccolo gruppo, facilitato dalla dott.sa Elena Lucarella psicologa, progetto Circolando – Cooperativa Cento Fiori, U.O.C. Dipendenze Patologiche e dott.sa M. Paola Camporesi psicologa psicoterapeuta consulente del Centro per le famiglie, i genitori potranno entrare nel mondo on life per esplorarlo e conoscerlo e avere occasione di confrontarsi e condividere strategie e strumenti educativi per accompagnare e sostenere i figli in una gestione più consapevole di questi mezzi.

Martedì 4 maggio ore 20.45

“Ambientati nel social”

Conoscere e orientarsi nel mondo on life

Martedì 11 maggio ore 20.45

“Videogames istruzioni per l’uso”

Alla scoperta del fascino dei videogiochi

Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

Centro per le Famiglie, tel. 0541 793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini