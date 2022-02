Rimini. Cerimonia in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Condividi l'articolo

Nella mattinata odierna, in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau, organizzata dalla Questura di Rimini si è tenuta una cerimonia presso il cippo, posizionato in suo ricordo nel giardino “Giusti tra le Nazioni” ubicato presso il Parco XXV Aprile, in memoria del giovane Funzionario di Polizia che salvo migliaia di ebrei in fuga dalle persecuzioni dei nazisti.

La cerimonia, a causa delle limitazioni previste per l’attuale emergenza sanitaria, si è svolta in forma ristretta alla presenza del Sig. Questore di Rimini, del Sig. Vice Prefetto Dr.ssa DELLI CURTI e dell’Assessore BRAGAGNI, in rappresentanza del Comune.