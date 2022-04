Rimini. Certificato falso per non mettere la mascherina: pizzicato e denunciato

Condividi l'articolo

Il 3 settembre del 2020 all’agente che lo ha fermato senza mascherina e in pieno lockdown ha risposto mostrando un certificato medico fotografato sul cellulare. Nel documento rilasciato dal pronto soccorso dell’ospedale di Cattolica c’era scritto che l’automobilista un 48enne di nazionalità sudamericana residente a Misano Adriatico, a causa del suo quadro clinico era “esentato dall’utilizzo di qualsiasi dispositivo che ne derive conseguentemente l’occlusione delle vie respiratore”. Peccato che quel documento fosse contraffatto. Due le ipotesi di reato: contraffazione e uso di atto amministrativo falso. Non essendo stata possibile attribuire all’imputato la contraffazione materiale del documento, ieri il difensore di fiducia ha chiesto di poter patteggiare una pena due mesi di reclusione per il solo secondo capo d’imputazione.