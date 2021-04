Rimini, Cesena, Ravenna. Start Romagna: “Nelle domeniche di aprile il biglietto di corsa semplice sarà valido per l’intera giornata”

Domeniche ecologiche: Start Romagna attua l’iniziativa della Regione per incentivare l’utilizzo dei bus

Nelle domeniche di aprile il biglietto di corsa semplice sarà valido per l’intera giornata

Rimini, 8 aprile 2021 – Un solo biglietto valido tutto il giorno per viaggiare sui bus delle linee urbane: è l’iniziativa lanciata dalla Regione Emilia – Romagna, nell’ambito dei provvedimenti adottati per la Qualità dell’Aria, e attuata da Start Romagna in occasione delle domeniche ecologiche in programma l’11, 18 e 25 aprile 2021.

Scopo della promozione, valida per le domeniche di aprile e solo nelle aree tariffarie urbane di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, è quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e a promuovere forme di mobilità collettiva a beneficio dell’ambiente nelle città con più di 50.000 abitanti.

Per usufruirne sarà necessario convalidare il proprio biglietto di corsa semplice urbano (anche multicorsa) acquistato a terra, dalle emettitrici di bordo (ove presenti) o tramite app, che sarà valido per l’intera giornata, senza limite di viaggi, su tutti i bus in servizio all’interno delle aree urbane.

L’iniziativa è valida solo per i titoli di viaggio da una zona, relativamente all’area tariffaria urbana.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?news=548). E’ inoltre possibile contattare i canali informativi di Start Romagna:

Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Forlì-Cesena – Startromagna Ravenna – Startromagna Rimini