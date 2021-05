RIMINI. Challenge Riccione 2021, domenica 9 maggio previste modifiche alla viabilità su via Coriano e via Montescudo in zona San Salvatore

Nella giornata di domenica 9 maggio Via Coriano e via Montescudo saranno chiuse al traffico all’altezza di via San Salvatore, dalla mattina fino alle 17 circa.

Per spostarsi da Rimini in direzione Riccione sarà dunque possibile utilizzare solo la Statale 16.

Chiuse al traffico via San Salvatore dalla mattina fino alle 12 circa e via Casalecchio e via Panzano, dalla mattina fino alle 17.