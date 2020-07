Rimini. Chat dell’orrore: decapitazioni, rapporti sessuali con minori e sevizie di animali: perquisito ragazzino nel Riminese

Una ventina di ragazzini di tutta Italia tra i 13 e i 17 attraverso due “chat” segrete attive su WhatsApp e Telegram si scambiavano video nei quali delle bambine con non più di dodici anni sono nude o hanno rapporti sessuali, filmati di violenze con decapitazioni, anche umane, mutilazioni di animali, sevizie e suicidi. Fu proprio una mamma di uno dei minori, in Toscana, a fare partire l’indagine circa cinque mesi fa. L’autorità giudiziaria minorile di Firenze ha disposto una serie di perquisizioni che ha visto coinvolto varie città d’Italia, tra le quali Rimini e Cesena. Tanto che gli agenti della sezione riminese della polizia postale hanno rintracciato un quattordicenne di una città del Nord Italia in vacanza con i genitori in un albergo del Riminese e gli hanno sequestrato il telefono cellulare.