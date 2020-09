RIMINI. Chiediamo la riqualificazione identitaria di Piazza Malatesta! Nota di Gioenzo Renzi (Consigliere Comunale)

I ritrovamenti nel cantiere di Piazza Malatesta per la realizzazione del

Museo Fellini, nell’area tra Castel Sismondo e Teatro, riguardanti

l’”antemurale” o “controscarpa” del “fossato” (la prima linea difensiva

del Castello), da noi annunciati dinnanzi al silenzio dell’Amministrazione

Comunale, sono stati seguiti dall’emersione di altre testimonianze

archeologiche.

Abbiamo chiesto, con l’interrogazione consigliare del 15 luglio scorso al

Sindaco, la revisione radicale del progetto esecutivo “Museo Fellini” di

riqualificazione di Piazza Malatesta, per il rispetto della Storia della

Piazza e della Città.

L’Amministrazione Comunale, ha aspettato fino a pochi giorni orsono, per

limitarsi ad annunciare pubblicamente che i reperti emersi saranno

sottoposti ai necessari approfondimenti, insieme alla Soprintendenza,

questa settimana.

Nel frattempo, l’Assessore alla Cultura, con la risposta scritta, ci

conferma:

1. la realizzazione, nello spazio tra il Castello e il Teatro, di un’ampia

fontana, di circa 1000 mq. con una lama d’acqua e vaporizzatori per

creare artificiali atmosfere felliniane, come il passaggio del Rex.

2. Il vano tecnico della fontana verrà collocato ad una profondità di 4

metri nell’area del “fossato” di Castel Sismondo, perché, secondo

l’Assessore, “è la zona in cui sarà più improbabile trovare strutture

archeologiche, trattandosi di riempimento piuttosto recente e di

un’area già indagata”.

L’Assessore, ci informa che il progetto ha ottenuto in data 18/02/2020 il

parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, ma non riferisce

che la stessa Soprintendenza ha chiesto una serie di verifiche

archeologiche, così definite:

? “in corrispondenza del vano tecnico della fontana nel fossato della

Rocca sarà necessario verificare la presenza di strutture

archeologiche, in quanto si ritiene possibile che le attività in

progetto intercettino i “battiponte” di accesso alla Rocca”.

Infatti, diversamente da quanto ipotizzato dall’Assessore, la

Soprintendenza Archeologica, il 19.6.2020 rileva:

? ”Il sondaggio eseguito, ha evidenziato la presenza di strutture

archeologiche, in corrispondenza della predisposizione del vano

tecnico della fontana nel fossato.

? Di conseguenza, sarà necessario ampliare e approfondire l’indagine

archeologica in modo da individuare congiuntamente una

soluzione progettuale che possa tutelare e conservare le strutture

archeologiche individuate, sia relativamente alla predisposizione

del vano, sia per le relative condutture”.

Dinnanzi all’incertezza della Soprintendenza, ribadiamo con chiarezza,

quanto sostenuto in Consiglio Comunale:

Vista l’esistenza del Vincolo Archeologico del 29/10/1991, apposto

sull’area della Rocca Malatestiana che comprende anche il “fossato”, è

del tutto incompatibile la costruzione della fontana e del vano tecnico

interrato nell’area tutelata e inedificabile del “fossato”.

Il Sindaco Gnassi e la Giunta Comunale, quando il 12.3.2020 hanno

approvato il progetto definitivo-esecutivo “Museo Fellini – IV Stralcio – II

Lotto – Riqualificazione di Piazza Malatesta”, non sapevano che i lavori

interessavano l’area a più alta potenzialità archeologica della città?

Non hanno tenuto in considerazione, che Piazza Malatesta è sottoposta:

– al Vincolo Archeologico del 29/10/1991 sull’area della Rocca

Malatestiana;

– al Vincolo di inedificabilità assoluta del 14 Marzo 2015, per assicurare

la visibilità del Castello;

– alle Norme del Piano Strutturale Comunale per cui le nuove superfici,

gli arredi, e più in generale il disegno della Piazza devono tenere in

considerazione le risultanze delle indagini archeologiche.

E’ grazie all’insieme di questi vincoli e tutele, che le presenze

archeologiche, storiche, diffuse su tutta la Piazza, a neanche mezzo

metro dalla superficie, emerse dopo molti secoli, devono essere

rispettate nell’esecuzione degli interventi, conservate e valorizzate.

Sarebbe opportuno informare con trasparenza i cittadini, rendendo i

reperti visibili, apportando le conseguenti modifiche ai progetti, e

mettere in risalto Piazza Malatesta quale area archeologica.

Quello che chiediamo responsabilmente è di riscoprire di più e

valorizzare la storia millenaria di Piazza Malatesta, non di ricoprire tutto

quanto rinvenuto, per realizzare velocemente la piazza delle

“ambientazioni felliniane”.

Non sono necessarie tali realizzazioni, dopo la Cineteca di Fellini al Fulgor

e la “riduzione” di Castel Sismondo a “contenitore” del Museo Fellini.

Perduta l’occasione storica del recupero del “fossato”, che avrebbe fatto

riemergere dagli interramenti di 5-6 metri, l’imponente Castel Sismondo

progettato dal Brunelleschi, attraendo l’attenzione internazionale, non

perdiamo, questa volta, l’opportunità della riqualificazione profonda e

identitaria di Piazza Malatesta.

Gioenzo Renzi