Rimini. Chiesto il processo per 25 albergatori: non hanno versato la tassa di soggiorno

Rinviata all’11 gennaio prossimo, nell’aula più grande del tribunale di Rimini, la Falcone-Borsellino, l’udienza preliminare agli albergatori per cui la procura della Repubblica chiede il rinvio a giudizio per peculato. In tutto sono 25 gli imputati. Tutti devono rispondere del mancato versamento, nei termini fissati dalla legge, della tassa di soggiorno, la cui riscossione spetta all’atto della consegna del conto ai clienti alle strutture ricettive e poi, in un secondo tempo, viene versata nelle casse dell’amministrazione comunale di riferimento.