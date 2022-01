Rimini. Chiude la storica pasticceria Meluzzi: un altro pezzo di storia della città che si spegne

Chiude la storica pasticceria Meluzzi. A fondarla 75 anni fa Marcello che, nato nel 1909, era il più piccolo di 7 fratelli. Una vita piena di sacrifici e soddisfazioni ben dosate, la sua, dove non è mancato un pizzico d’avventura. Inseguendo il suo sogno, comincia infatti a lavorare a 9 anni, finché lo scoppio della guerra rischia di sparigliare le carte. Ma esonerato dalla leva militare, si trasferisce a San Marino, dove non solo diviene pasticciere degli inglesi, ma anche staffetta per i partigiani.I suoi cavalli di battaglia erano il tronchetto natalizio ma anche le meringhe.