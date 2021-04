RIMINI. Chiusa definitivamente alle carovane dei nomadi l’area dell’ex Mercatone

Polizia Locale e Anthea impediscono l’accesso nel parcheggio della zona di Rimini nord

Sono statati posizionati ieri mattina – con un intervento definitivo della Polizia Locale di Rimini e di alcune squadre di tenaci di Anthea – alcune barriera jersey in cemento nel parcheggio dell’area ex Mercatone a Rimini nord.

Una chiusura permanente, concordata con i proprietari, che si era resa necessarie ed urgente per i tanti esposti e le segnalazioni giunte negli uffici della Polizia Locale e tramite la sala radio. L’area infatti già in passato era stata oggetto per diverse volte di occupazione abusiva da parte di alcune carovane di nomadi che stazionavano irregolarmente.

Con la delimitazione di queste barriere, e l’inibizione al parcheggio, è stato risolto definitivamente – anche in un’area sensibile come questa, di accesso alla città – un problema che si protraeva da mesi, legato alla sicurezza e all’ordine pubblico. Al momento del posizionamento delle barriere la zona risultava libera.