RIMINI. Chiusura del Ponte di Tiberio, bilancio positivo

Si è tenuto il quinto appuntamento di una serie di incontri organizzati dal Presidente e Vice Presidente dell’associazione Zeinta di Borg con i commercianti e imprenditori di Rimini. L’incontro ha coinvolto gli imprenditori dei borghi San Giuliano, San Giovanni e Sant’Andrea di Rimini. Da quello che è emerso a San Giuliano, dove c’è stata un’importante ristrutturazione negli ultimi anni, si è constatato che la chiusura del Ponte alla fine non ha creato grosse difficoltà per chi lavora nel Borgo, il parcheggio è stato ampliato, il borgo è sempre bello e vivace. San Giovanni è in attesa che venga avviato il cantiere della ex area Fox che andrà a dare ossigeno al Borgo.