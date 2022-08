Rimini. Chiusura di un mini market a Marina Centro per 7 giorni,

E’ stato chiuso, con un provvedimento della Prefettura, un mini market di viale Vespucci, sorpreso dalla squadra amministrativa della Polizia Locale di Rimini nelle scorse settimane per ben due volte a vendere bevande alcoliche oltre la mezzanotte.

Gli agenti della Polizia Locale riminese, impegnati in servizi predisposti specificatamente per contrastare i fenomeni di vendita di alcol in orari o nelle modalità proibite dalla legge e regolamenti, avevano infatti sanzionato per 2 volte l’attività. Violazioni per le quali adesso la Prefettura ha applicato la sanziona accessoria prevista.