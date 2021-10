Rimini. Ciclista falciata da pirata: spuntano testimoni, luogo dell’incidente non torna

Ciclista falciata da pirata della strada: è giallo. Spuntano due testimoni i quali hanno risposto all’appello dei familiari della paziente, ricoverata in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. Le loro testimonianze smentiscono i primi soccorritori che hanno raccontato di avere trovato e raccolto la donna dolorante nella rotonda tra le vie Flaminia, Flaminia Conca e Pascoli. Tutto è accaduto mercoledì scorso. L’unica certezza è che la vittima è in pericolo di vita e i familiari intendono fare chiarezza anche per scoprire non solo il nome del pirata, ma anche se il ritardato soccorso possa aver aggravato il quadro clinico della donna. Nel frattempo, lanciano un nuovo appello rivolto a quanti abbiano assistito all’investimento o notato quello che è accaduto subito dopo.