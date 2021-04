Rimini. Ciclista falciato da auto muore sul colpo in Statale

Ciclista che ha perso la vita ier sera dopo essere stato falciato da due auto sulla Statale 16 Adriatica a Rimini dopo il cavalcavia della Marecchiese, in direzione nord, all’altezza dell’Obi. Un 60enne di nazionalità romena stava pedalando sulla sua bicicletta verso Ravenna quando sarebbe stato prima tamponato da uno dei veicoli coinvolti per poi essere sbalzato sull’asfalto dove il corpo è stato centrato in pieno da un altro mezzo. Il ciclista nell’impatto ha riportato un gravissimo trauma alla scatola cranica ed è deceduto sul colpo. Per permettere i rilievi la Statale 16 è stata chiusa in entrambe le direzioni dagli agenti della polizia Stradale. Al vaglio la dinamica dei fatti.