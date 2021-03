Rimini. Ciclista investito da auto durante gara: ma sarà lui a dover pagare una multa

50enne ciclista riminese è stato investito nel forlivese da un’auto durante una gara ciclistica, rischiando la vita. Eppure sarà lui a dover pagare una multa per aver infranto il Codice della Strada. Per allacciarsi uno scarpino infatti era finito oltre l’auto del “fine corsa” che chiude le gare. Quindi avrebbe dovuto rispettare la segnaletica stradale dare la precedenza. E’ stato così scagionato un forlivese 84enne che lo aveva investito perché il passaggio della vettura che sanciva il passaggio dei ciclisti avrebbe annullato gli obblighi di rispettare i divieti imposti dalle ordinanze decise per la corsa.