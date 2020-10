Anziano ciclista trasportato in eliambulanza al “Bufalini” di Cesena, con il codice di massima gravità. L’incidente si è verificato intorno alle 16 sulla via Marecchiese, all’incrocio con via Mavoncello, quando per cause ancora in corso di accertamento un 70enne in sella alla bicicletta è stato colpito da un veicolo e scaraventato sull’asfalto. All’incrocio, per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.